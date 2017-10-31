Сильный ветер вновь нарушил движение катамаранов между Эстонией и Финляндией

Судоходная компания Linda Line, обслуживающая скоростными катамаранами пассажирскую линию Таллинн - Хельсинки, из-за шторма в Финском заливе в очередной раз была вынуждена отменить свои рейсы.

В частности, согласно сообщению компании, во вторник были отменены рейсы из Таллинна в 8:00 и 13:00, и из Хельсинки в 10:00 и в 15:00, передает служба новостей "Радио 4".

О дальнейшем положении дел компания обещает сообщить на своем официальном сайте.

Напомним также, что накануне Linda Line из-за плохой погоды была вынуждена отменить все свои рейсы.