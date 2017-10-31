Таня Михайлова примет участие в Eesti Laul в качестве автора песни группы La La Ladies

Конкурсу Eesti Laul в этом году исполняется 10 лет, а в среду истекает срок подачи заявок от тех, кто будет бороться за путевку на "Евровидение-2018". Победительница Eesti Laul-2014 Таня Михайлова в этом году тоже принимает участие в конкурсе, но на этот раз в качестве автора композиции группы La La Ladies.

Победительница конкурса 2014 года Таня Михайлова считает, что Eesti Laul – это отличная возможность познакомить широкую аудиторию со своим творчеством, а попадание в 20 лучших дает большие возможности для развития карьеры.

"У нас в Эстонии нет других таких масштабных конкурсов, где можно было бы показать, что ты умеешь, поэтому обязательно надо участвовать. Артист становится заметен для зрителя, а хорошая песня или хорошее выступление открывает двери и дает хорошую возможность показать свое творчество", - отметила Михайлова в интервью для "Кофе+" и добавила, что участие в отборочных конкурсах на Евровидение престижно в любой стране.

По словам певицы, после победы в конкурсе в 2014 году она ощутила, что к ней стали относиться лучше и значительно больше людей узнало о ее творчестве.

В этом году Таня Михайлова участвует в конкурсе Eesti Laul в качестве автора композиции, которую она написала для группы La La Ladies.

Несмотря на имеющийся опыт участия в этом мероприятии, певица не может предугадать, какие композиции будут особенно отмечены членами жюри на этот раз.

"Каждый год у жюри разная реакция на песни и никогда не угадаешь, должна это быть баллада, песня в стиле Евровидения или песня, которая лучше покажет твое творчество. Людей в жюри мало, а песен много, поэтому надо просто посылать песню и участвовать", - сказала участница конкурса.

Требований для участия в конкурсе песни немного - композиции должны быть не более трех минут и не должны быть обнародованы до 1 сентября этого года. Более того, певица отметила, что принимается даже демо-версия, но при этом она считает, что песня должна быть готова хотя бы на 85%, чтобы можно было лучше показать, что ты хочешь сделать.

Приносить заявки можно во вторник и в среду до 15:00 в Теледом по адресу Гонсиори 27. Каждый музыкант может представить до трех композиций.