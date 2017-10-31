Новым директором столичного Ботанического сада станет Урве Синиярв

В результате открытого конкурса на замещение должности директора Таллинского Ботанического сада этот пост займет Урве Синиярв.

С ней будет подписан трудовой договор на пять лет. С предыдущим директором Кармен Кяхр трудовой договор был расторгнут 21 июня по соглашению сторон, передает во вторник, 31 октября, "Раэпресс".

На объявленный вслед за этим конкурс поступили 10 заявлений. Выбор был сделан в пользу Урве Синиярв.

Она окончила Таллинский художественный университет , по специальности - архитектор. Получила в Сельскохозяйственном университете Эстонии степень магистра в области ландшафтной архитектуры и степень доктора в Художественной академии Эстонии в области охраны памятников и реставрации. Имеет длительный опыт работы в Министерстве окружающей среды, где занималась вопросами охраны природы.

С 2016 года работала проректором Художественной академии Эстонии по научной работе.

Синиярв - составитель и соавтор многих публикаций на темы ландшафтной архитектуры, реставрации парков, сохранения культурного и природного наследия.