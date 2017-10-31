A&R Carton инвестирует 6 млн евро в расширение производства

Крупнейший в Эстонии производитель картонной упаковки A&R Carton сообщил о реализации инвестиционного проекта стоимостью шесть миллионов евро, который позволит значительно нарастить объемы выпуска продукции.

Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что A&R Carton запустил экономичный печатный станок Komori стоимостью около трех миллионов евро, а еще примерно такая же сумма инвестируется в расширение производства.

Благодаря этим вложениям предприятие утроит свои печатные мощности и планирует дополнительно нанять до 30 рабочих.

По словам председателя правления A&R Carton Маргуса Юйрике, старое оборудование работало слишком медленно и нестабильно, не позволяя удовлетворять запросы клиентов, а новый станок значительно повысит производительность как за счет ускорения настройки, так и более высокой мощности. "Те работы, на которые раньше требовалось два часа, теперь будем делать быстрее, чем за час", - сказал Юйрике.

Расширение завода с модернизацией других этапов технологического процесса будет завершено к концу текущего года, его стоимость составит около трех миллионов евро.

"Инвестиции необходимы, чтобы обеспечить стабильное производство", - подтвердил глава A&R Carton, добавив, что предприятие намерено также наращивать свою долю рынка в Северных странах.

Производство A&R Carton находится в поселке Табасалу неподалеку от Таллинна, основная продукция - картонная упаковка для продуктов питания. В год предприятие перерабатывает 4000 тонн картона и выпускает около 200 млн единиц упаковки. Оборот фирмы в прошлом году составил 7 млн евро, на предприятии работали 40 человек.

95% продукции поставляется на экспорт, в основные в Северные страны.

A&R Carton входит в шведский концерн AR Packaging.