Россияне начали обращаться в Эстонии за американскими визами

Жители России стали приезжать в Эстонию за американской визой, поскольку из-за взаимных санкций России и США в России недостает занятых на выдаче виз работников в американских диппредставительствах.

Об этом сообщил во вторник, 31 октября, портал Delfi.

По словам пресс-секретаря посольства США в Таллинне Эда Данна, дипломатическое учреждение заметило, что в последнее время увеличилось число подающих заявление на американскую визу из-за пределов Эстонии.

Данн добавил, что в таллиннском посольстве срок ожидания интервью на получение визы составляет менее недели, однако заявителям все же рекомендуется подавать ходатайства заранее.

Граждане России, как и граждане всех других государств, могут обращаться за визой в любом посольстве или консульстве США по всему миру.