Россияне начали обращаться в Эстонии за американскими визами ({{commentsTotal}})
Жители России стали приезжать в Эстонию за американской визой, поскольку из-за взаимных санкций России и США в России недостает занятых на выдаче виз работников в американских диппредставительствах.
Об этом сообщил во вторник, 31 октября, портал Delfi.
По словам пресс-секретаря посольства США в Таллинне Эда Данна, дипломатическое учреждение заметило, что в последнее время увеличилось число подающих заявление на американскую визу из-за пределов Эстонии.
Данн добавил, что в таллиннском посольстве срок ожидания интервью на получение визы составляет менее недели, однако заявителям все же рекомендуется подавать ходатайства заранее.
Граждане России, как и граждане всех других государств, могут обращаться за визой в любом посольстве или консульстве США по всему миру.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS