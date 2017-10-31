Из Германии в Эстонию годами присылали проблемных детей, власти ЭР ничего не знали

Эстонское государство пытается вмешаться в деятельность фонда SA Tuletorn Fond, который с 1999 года организовывает социальную реабилитацию для трудных подростков из Германии. По оценке Департамента социального обеспечения, фонд не подчиняется эстонским законам.

Об этом во вторник, 31 октября, сообщил Äripäev, отметив, что ведомство обратилось к Министерству юстиции Германии с просьбой поспособствовать тому, чтобы тамошние организации больше не отправляли детей в Эстонию через упомянутый фонд, поскольку данная услуга идет вразрез с эстонским законодательством.

С 2000 года на воспитании в эстонских семьях побывало в общей сложности около 200 трудных подростков из Германии, а местные чиновники узнавали об этом совершенно случайно, например, если у детей возникали проблемы и требовалось вмешательство полиции или скорой помощи.

Руководит фондом немецко-эстонская супружеская пара, которая уверяет, что никаких законов не нарушает.

Руководители фонда нередко искали семьи, готовые разместить трудных подростков из Германии, по объявлениям в газетах.