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Оборот Eesti Energia в третьем квартале снизился на 8% ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

В третьем квартале текущего года оборот энергетического концерна Eesti Energia в годовом сравнении сократился на 8% до 158 млн евро, а чистая прибыль выросла на 22% до 16 млн евро.

Об этом сообщила во вторник, 31 октября, пресс-служба госкомпании.

За 9 месяцев нынешнего года концерн Eesti Energia заработал почти 78 млн евро чистой прибыли при выручке 550 млн евро. В третьем квартале нынешнего года концерн Eesti Energia заработал 16 млн евро чистой прибыли, что на 22% больше, чем в тот же период 2016 года.

Выручка концерна в третьем квартале в общей сложности составила 158 млн евро. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, выручка снизилась почти на 8% в связи с работами по обслуживанию и ремонту, проводимыми на электростанциях и заводах масел. Производство электроэнергии сократилось на 16% до 2,1 тераватт-часов.

В третьем квартале концерн Eesti Energia инвестировал более 35 млн евро, что на 6% больше, чем за тот же период 2016 года. Половину этой суммы, или почти 18 млн евро, составили инвестиции, связанные с электросетью, благодаря чему доля погодоустойчивой сети во всей распределительной сети Elektrilevi увеличилась до 83%.

В третьем квартале 2017 года также закончились строительные работы по созданию рукавных фильтров электростанции "Аувере", которая способна при работе на полной мощности соответствовать всем нормам выбросов. С начала года она произвела в общей сложности 1,3 тераватт-часов электроэнергии.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

eesti energia прибыль оборот


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