Полицейские, которые во вторник на площади Вабадузе в центре Таллинна застрелили босоногого мужчину, размахивавшего двумя ножами, действовали в соответствии со служебной инструкцией.

Об этом во вторник, 31 октября, сообщил Пыхьяский префект Кристьян Яани на пресс-конференции.

Он подтвердил, что начиная с 11:04 в центр тревоги поступили несколько звонков о мужчине, который бродит по Старому городу Таллинна и размахивает ножами. "Патруль также посмотрел на изображение с видеокамеры и прибыл на место менее чем за 10 минут", - сказал Яани.

"Полицейские сделали три предупредительных выстрела в воздух, а затем один выстрел на поражение в область грудной клетки."

После этого полицейские неоднократно требовали от мужчины положить оружие на землю, но он никак не реагировал на их распоряжения. Когда мужчина побежал в сторону полицейских, то они сделали три предупредительных выстрела в воздух, а затем один выстрел на поражение в область грудной клетки из служебного пистолета Glock.

Доставленный в больницу пострадавший скончался около полудня.

Отвечая на вопрос журналиста "Актуальной камеры", не могли ли полицейские использовать другие спецсредства для нейтрализации вооруженного ножами мужчины, префект сказал, что полицейские действовали в соответствии со своей подготовкой.

"Если осуществляется нападение с холодным оружием с близкой дистанции, то в ответ применяется огнестрельное оружие."

"Согласно нашей подготовке, если осуществляется нападение с холодным оружием с близкой дистанции, то в ответ применяется огнестрельное оружие", - сказал Яани.

Он подтвердил, что после каждого случая применения полицейским огнестрельного оружия проводится внутреннее расследование.

Ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Таави Перн сообщил, что возбуждено уголовное дело о попытке убийства двух полицейских. "Он пытался убить двух полицейских", - сказал Перн.

Прокурор добавил, что в рамках расследования будут установлены детали биографии застреленного, возможные мотивы, состояние здоровья и прочие обстоятельства. Он подтвердил, что мужчина ранее не наказывался в уголовном порядке.

Яани сообщил, что застреленный является 33-летним гражданином Эстонии.

Таави Аас: полиция действовала быстро и профессионально

И.о. мэра Таллинна Таави Аас одобрил действия полиции в связи с этим инцидентом. "Таллинн высоко ценит решительные действия полиции", - сказал он.

Аас подчеркнул, что безопасность людей в городе была и остается приоритетом для городских властей. "Я очень рад, что таллиннцы могут чувствовать себя в безопасности, поскольку наша полиция умеет действовать быстро и профессионально. Городская управа поддерживала и будет впредь поддерживать полицию в ее действиях, направленных на обеспечение безопасности людей на территории Таллинна", - сказал и.о. столичного мэра.

МВД: стрельба на площади Вабадузе - единичный случай

Министр внутренних дел Андрес Анвельт назвал произошедший во вторник утром в центре Таллинна инцидент единичным случаем.

Он также положительно отозвался об оперативном реагировании полиции на появление на площади Вабадузе человека с ножами.

"Полицейские действовали на месте происшествия очень оперативно и опасность была быстро устранена. Уже сейчас можно сказать, что случившееся было единичным случаем и какая-либо связь с радикалами исключается", - подтвердил министр.

"Случившееся еще раз подтверждает, что эстонская полиция действует в интересах охраны нашей безопасности решительно и быстро. Люди могут спокойно продолжать свои повседневные занятия, в общественном пространстве никакой опасности нет", - подчеркнул Анвельт.