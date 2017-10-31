Застреленный на площади Вабадузе - 33-летний гражданин Эстонии

Застреленный полицейским на площади Вабадузе в центре эстонской столицы босоногий мужчина, который размахивал двумя ножами, является 33-летним гражданином Эстонии, который ранее не наказывался в уголовном порядке.

Об этом во вторник, 31 октября, сообщил Пыхьяский префект Кристьян Яани на пресс-конференции.

Он подтвердил, что начиная с 11:04 в центр тревоги поступили несколько звонков о мужчине, который бродит по Старому городу Таллинна и размахивает ножами. "Патруль также посмотрел на изображение с видеокамеры и прибыл на место менее чем за 10 минут", - сказал Яани.

После этого полицейские неоднократно потребовали от мужчины положить оружие на землю, но он никак не реагировал на их распоряжения. Когда мужчина начал приближаться к полицейским, то они сделали три предупредительных выстрела в воздух, а затем один выстрел на поражение в область грудной клетки из служебного пистолета Glock.

Доставленный в больницу пострадавший скончался около полудня.

Ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Таави Перн сообщил, что возбуждено уголовное дело о попытке убийства двух полицейских. "Он пытался убить двух полицейских", - сказал Перн.

Прокурор добавил, что в рамках расследования будут установлены детали биографии застреленного, возможные мотивы, состояние здоровья и прочие обстоятельства.

По словам Яани, нападавший - 33-летний гражданин Эстонии, который ранее не наказывался в уголовном порядке.