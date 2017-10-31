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На этой неделе в программе ЭР100: староверы, джаз, карьера инженера и еще "100 моментов" ({{commentsTotal}})

EV100
Фотовыставка
Фотовыставка "100 моментов". Автор: ev100.ee
EV100

В рамках празднования 100-летия Эстонской Республики в Эстонии проходит масса культурных событий. Представляем подборку мероприятий, которые можно будет посетить уже на этой неделе.

Вторник, 31 октября

С 31.10 по 17.11 в галерее Positiiv пройдет персональная выставка Кристино Рав "В зените сумрачной зоны". В своих фотоработах художница представляет тело как постановочный ландшафт, используя для выражения измененного самоощущения и сознания визуальные метафоры.  Выставка является частью художественной программы EV100. Читайте подробнее здесь.

В 18:30 пройдет танцевальная постановка "О потребностях" (Эндла, 59). Это танцевальная постановка с живой музыкой на тему человеческих потребностей. Мероприятие является подарком НКО Tantsukunsti Areng к сотому дню рождения ЭР. Читайте подробнее здесь. Танцевальная постановка будет также показана 1 ноября в 18:30.

Среда, 1 ноября

В Минске в Национальном историческом музее Республики Беларусь откроется выставка "Русские староверы Эстонии". Цель выставки – представить историю, религию и иконопись.  Мероприятие является частью многолетнего научного фотопроекта, одним из главных результатов которого стала книга "Русские старообрядцы Эстонии". Читайте подробнее здесь.

Четверг, 2 ноября

Проект Эстонского союза джаза и Jazzkaar "Джазовый подарок Европе" будет представлен на следующей неделе в рамках джазового фестиваля Tampere Jazz Happening. Цель этого мероприятия заключается в том, чтобы представить джаз и музыкантов Эстонии на крупных европейских джазовых фестивалях. На эстонской сцене выступят квартет Кирке Карья, Кадри Вооранд с Михкелем Мяльгандом и коллектив Heavy Beauty. Читайте подробнее.

В 18 часов в Посольстве Эстонской Республики в Берлине пройдет фотовыставка Биргит Пюве, посвященная острову Кихну. Серия фотографий "Кихнуская поэма", состоящая из 30 фотографий, рассматривает используемую на Кихну ситцевую одежду. Ткани взяты как из личных коллекций женщин Кихну, так и из архивов музея. Читайте подробнее.

Пятница, 3 ноября

В 10 часов начнется "Карьерный день инженерии", который является частью проекта "100 шагов в инженерии" (Пярнуское шоссе, 62). Целью мероприятия является представление профессии инженера и ее возможностей. В течение дня пройдет несколько дискуссий на различные темы. Познакомьтесь с программой здесь.

В 13 часов в торговом центре Viru Keskus начнется фотовыставка "100 моментов". Чтобы отметить сотый день рождения Эстонии и Финляндии, Институт Финляндии организовал фотоконкурс, 100 лучших работ которого будут представлены на выставке в Эстонии и Финляндии. Читайте подробнее.

В 11 часов в Пярну, в центре культуры Tervis, пройдет конференция на тему национального танца и национальных костюмов под названием "Из поколения в поколение". Программа дня состоит из лекций и мастер-классов, на которых лучшие представители в своих областях поделятся знаниями.  Познакомьтесь с программой здесь.

Подарки недели

Силламяэский молодежный центр по интересам "Улей" подарит на столетие Эстонской Республики колокольчики с эстонским национальным узором, которые украсят городское пространство Силламяэ.

Центр культуры волости Каркси подарит на сотый день рождения Эстонской Республике фотовыставку "Сто дней до EV100". Цель заключается в том, чтобы запечатлеть свою повседневную жизнь на фотографиях, которые войдут в передвижную выставку, начинающуюся 1 марта. Читайте подробнее.

НКО Arendusselts Koduaseme подарила на столетие Эстонской Республике настенную картину "Каэрепере", которая украшает фасад основной школы Валту в Рапламаа. Читайте подробнее здесь.

Редактор: Дина Малова

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