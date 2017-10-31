Владимир Архипов переизбран мэром Маарду

Выборы мэра Маарду прошли в рамках очередной сессии местного городского собрания. Центрист Владимир Архипов был единственным кандидатом на этот пост. В итоге его поддержали 18 депутатов из 21, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee городской секретарь Тийу-Анн Калдма.

Также депутаты выбрали заместителя председателя городского собрания. Единственным кандидатом на этот пост была член фракции Центристской партии, семейный врач Лидия Боднар. Ее назначение депутатский корпус поддержал единогласно.

Владимир Архипов, ставший мэром Маарду в апреле 2016 года, показал на состоявшихся 15 октября выборах в Маардуское городское собрание лучший результат в личном зачете - его поддержали 925 избирателей.

Центристы получили в горсобрании 15 мандатов из 21.