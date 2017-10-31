Лавров заявил о дискриминации российских соотечественников в странах Балтии

Во вторник, 31 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением на тему дискриминации российских соотечественников на Украине и в странах Балтии.

Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, соответствующее заявление он сделал, выступая на Всемирной тематической конференции "100-летие Русской революции: единение ради будущего" в Москве.

"В нынешней ситуации в мире, на фоне развязанной нечистоплотной информационной войны в отношении нашей страны, трудно переоценить вклад соотечественников в продвижение объективного образа России, в отстаивание исторической правды", - подчеркнул Сергей Лавров.

"Широкое признание получили ваши инициативы по уходу за памятниками и местами захоронения российских и советских воинов. Особо отмечу проведение за рубежом таких масштабных акций, как "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк", собирающих десятки тысяч людей почти в сотне государств мира", - добавил Лавров.

"Не всем по душе такое единение. Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России. В ряде государств, прежде всего на Украине и в Прибалтике, не прекращается их прямая дискриминация. Министерство иностранных дел, наши посольства и консульства последовательно защищают права соотечественников. Используем для этого как двусторонние механизмы, так и потенциал различных международных организаций. На нашу помощь и поддержку можете всегда рассчитывать. На особом контроле у нас вопросы, связанные с сохранением позиций русского языка, в том числе в системе образования в соответствующих странах", - заключил министр иностранных дел России Сергей Лавров.