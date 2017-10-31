rus.err.ee

Лавров заявил о дискриминации российских соотечественников в странах Балтии ({{commentsTotal}})

За рубежом
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Автор: TАСС/Scanpix
За рубежом

Во вторник, 31 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением на тему дискриминации российских соотечественников на Украине и в странах Балтии.

Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, соответствующее заявление он сделал, выступая на Всемирной тематической конференции "100-летие Русской революции: единение ради будущего" в Москве.

"В нынешней ситуации в мире, на фоне развязанной нечистоплотной информационной войны в отношении нашей страны, трудно переоценить вклад соотечественников в продвижение объективного образа России, в отстаивание исторической правды", - подчеркнул Сергей Лавров.

"Широкое признание получили ваши инициативы по уходу за памятниками и местами захоронения российских и советских воинов. Особо отмечу проведение за рубежом таких масштабных акций, как "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк", собирающих десятки тысяч людей почти в сотне государств мира", - добавил Лавров.

"Не всем по душе такое единение. Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России. В ряде государств, прежде всего на Украине и в Прибалтике, не прекращается их прямая дискриминация. Министерство иностранных дел, наши посольства и консульства последовательно защищают права соотечественников. Используем для этого как двусторонние механизмы, так и потенциал различных международных организаций. На нашу помощь и поддержку можете всегда рассчитывать. На особом контроле у нас вопросы, связанные с сохранением позиций русского языка, в том числе в системе образования в соответствующих странах", - заключил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Редактор: Сергей Михайлов

сергей лавровсоотечественники


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Бывший "нашист" Марк Сирык стал дизайнером.

Марк Сирык представил свои работы на неделе моды в Москве

В Москве завершается Российская неделя моды. Среди многочисленных модельеров и дизайнеров, представивших московской публике свои коллекции, был и уроженец Эстонии Марк Сирык, который обвинялся в организации массовых беспорядков в апреле 2007 года.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Яна Тоом.

Яна Тоом: хорошо, если Украина через пять лет сохранится в нынешних границах

По словам Евродепутата Яны Тоом, Украина сталкивается с большим количеством внутренних проблем, которые нынешние власти разрешить не в состоянии, и если через пять лет страна сохранится в нынешних границах, то это можно будет считать хорошим результатом.

ЭКОНОМИКА
08:44

Промпроизводство в Эстонии в сентябре выросло на 4%

30.10

Билеты на поездах Elron подорожают с 10 декабря

30.10

Средняя реальная доходность эстонских пенсионных фондов в 2016 году составила -1,8% Обновлено

30.10

Посылки DPD теперь можно будет получать в посылочных автоматах Cleveron

29.10

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в сентябре был рекордно высоким за 22 года

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:09

Лавров заявил о дискриминации российских соотечественников в странах Балтии

13:54

Застреленный на площади Вабадузе - 33-летний гражданин Эстонии

13:47

Владимир Архипов переизбран мэром Маарду

13:44

На этой неделе в программе ЭР100: староверы, джаз, карьера инженера и еще "100 моментов"

12:53

Оборот Eesti Energia в третьем квартале снизился на 8%

12:45

Россияне начали обращаться в Эстонии за американскими визами

12:42

Из Германии в Эстонию годами присылали проблемных детей, власти ЭР ничего не знали

12:37

Полиция в центре Таллинна застрелила размахивавшего ножом мужчину Обновлено

12:14

A&R Carton инвестирует 6 млн евро в расширение производства

11:11

Департамент рекомендует владельцам уязвимых ID-карт начать их обновление

11:06

Новым директором столичного Ботанического сада станет Урве Синиярв

10:50

Таня Михайлова примет участие в Eesti Laul в качестве автора песни группы La La Ladies

10:33

Обещающей помочь избежать службы в армии фирме грозит штраф до 10 000 евро Обновлено

10:32

Сильный ветер вновь нарушил движение катамаранов между Эстонией и Финляндией

Полезно знать

Топ читаемости
12:37

Полиция в центре Таллинна застрелила размахивавшего ножом мужчину Обновлено

30.10

Яна Тоом: хорошо, если Украина через пять лет сохранится в нынешних границах

30.10

Власти Нарвы принялись за активную борьбу с неправильной парковкой на Петровской площади

30.10

Михаил Швыдкой в студии "АК" о скандале с фильмом "Матильда": в каждой стране есть сумасшедшие Обновлено

29.10

Марк Сирык представил свои работы на неделе моды в Москве

30.10

На кладбище в Тарту мусоровоз насмерть задавил пожилого мужчину Обновлено

30.10

Датский изобретатель признался в расчленении трупа журналистки на своей подлодке

30.10

В воскресенье в Мустамяэ семья отравилась угарным газом

29.10

Родители детей с ограниченными возможностями протестуют против нового закона

30.10

Председателем волостного собрания Йыхви осталась Нийна Негласон Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10:10

Благотворительный Фонд SEB выдаст 150 молодым людям стипендии на 50 000 евро

09:35

Исследование: половина работников не довольна работой своего начальства

09:33

Налогово-таможенный департамент: свыше 9000 человек еще не заплатили земельный налог

30.10

Второе дыхание эстонско-белорусского экономического сотрудничества

30.10

Предложений по поправкам в бюджет 2018 года пока нет

30.10

Для поездки в Египет по серому паспорту потребуется анкета на английском, 10 недель и 80 евро Обновлено

30.10

Исследование: в 2016 году к врачам обратилось меньше людей, чем годом ранее

30.10

Со следующего года работодатели получат поддержку для предложения опыта работы несовершеннолетним

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: