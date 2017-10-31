ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд прибыла с визитом в Грузию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась во вторник в Грузию с трехдневным государственным визитом в сопровождении двух министров и представительной бизнес-делегации.

Видеозапись официальной церемонии встречи президента Эстонии опубликовал президент Грузии Георгий Маргвелашвили на своей странице в Facebook.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в Грузию с государственным визитом 31 октября. В поездке ее сопровождает супруг Георгий-Рене Максимовский, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр культуры Индрек Саар, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон и член комиссии по делам ЕС Калле Паллинг, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас и ректор Тартуского университета Волли Калм.

В поездке также участвует деловая делегация в составе 34 человек во главе с председателем правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомасом Луманом.

В ходе визита Кальюлайд встретится в Тбилиси с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, католикосом-патриархом Илией II и спикером парламента Ираклием Кобахидзе.

Президент встретится со связанными с программой сотрудничества в сфере развития НКО, примет участие в презентации совместного проекта Эстонии и ЮНИСЕФ в 150-й средней школе Тбилиси, посетит Церованскую школу и мониторинговую миссию ЕС в Грузии. Она возложит венок на площади Героев в Тбилиси и цветы к монументу жертвам 1989 года.

2 ноября президент с супругом посетят город-побратим Тарту Кутаиси, где Кальюлайд встретится с мэром Кутаиси и выступит с публичной лекцией в Кутаисском университете. Вечером того же дня президент вернется в Эстонию.