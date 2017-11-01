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"Остался последний номер" или как нами манипулируют сайты бронирования отелей ({{commentsTotal}})

Экономика
booking.com
booking.com Автор: booking.com
Экономика

Все известные международные порталы бронирования гостиничных номеров манипулируют пользователями в большей или меньшей степени, используя различные приемы и создавая иллюзию, что вот-вот все номера разберут, а потому забронировать место в отеле нужно как можно скорее.

Путешествуя самостоятельно, многие ищут жилье через известные международные букинговые порталы, такие как booking.com, tripadvisor.com или hotels.com.

Такие сайты дают хороший обзор доступности отелей, а также множество отзывов предыдущих постояльцев. Зачастую предлагают забронировать номер в отеле с возможностью бесплатной отмены бронировки в дальнейшем. Кроме того, при повторном бронировании предлагаются различные скидки. Но соответсвует ли эта картина действительности?

Наличие дефицита и большого спроса подчеркивают многие сайты, но больше всего это заметно на портале booking.com. Стоит отметить, что в последнее время на это стали обращать внимание международные организации защиты прав потребителей, а также различные представители прессы.

ERR.ee сделал обзор трех букинговых сайтов, а для примера был взят отель на Курессааре в период низкой туристической активности.

Все эмоциональные предупреждения, которые появляются во время поиска подходящего номера, преследуют лишь одну цель - создать впечатление высокого спроса и вызвать у человека панику - ведь если тут же не подтвердить бронировку, то все предложения растают как первый снег.

"Остался последний президенский номер!"

Для создания ажиотажа booking.com использует такие выражения как "Последний шанс! Остался 1 номер!" даже рекламируя единственный президентский номер в отеле, отчего создается ложное впечатление, что президентские люксы разбирают как горячие пирожки.

"Если вы отложите бронирование на потом, цена может возрасти или номера могут закончиться"

Для создания эффекта высокого спроса подходит и прием сайта hotels.com, который манипулирует пользователями, предупреждая, что цена может вырасти, а номера и вовсе закончиться. А чтобы ускорить процесс принятия решения, добавляют еще предложение "Забронируйте сейчас - оплатите позже". Такой вариант позволяет смелее оформить бронировку, поскольку остается возможность изменить свое решение. И многие пользуются этой возможностью.

"Чуть-чуть не успели! Наш последний номер был продан несколько дней назад"

Еще один способ, который booking.com нахально использует - показать в результатах поиска в первую очередь тот отель, все номера в котором уже полностью забронированы. Так что не стоит раздумывать, а то и остальное жилье разберут. Хотя в действительности речь идет об апартаментах, которые полностью забронированы уже при наличии единственного жильца. Так что их упоминание - неуместно. Если только это не делается в целях создания ажиотажа.

"Шесть отелей уже недоступны"

Booking.com использует также предупреждения о том, что в этот период гостиницы на Курессааре очень сложно забронировать, а спрос - очень велик. Например, шесть отелей на этот момент, уже недоступны.

"Недавно забронировано!"

На сайте сообщают и о том, что вот как раз недавно кто-то уже забронировал такой же номер. Пишут даже время, когда это было сделано, например, три часа назад.

Скидки и перечеркнутые цены

Зачастую можно увидеть перечеркнутые цены и скидки, которые действуют именно сейчас. Создается впечатление, что предложение действует только сейчас и только для вас.

На сайте hotels.com есть пояснение, как сформирована скидка - сравниваются цены ближайших двух недель. А если рассматривается будний день, то вполне логично, что стоимость будет дешевле, чем цены на тот же номер в выходной день. Часто такая скидка формируется даже не за счет бронировочной системы, а за счет внутренней политики гостиницы.

Для того, чтобы увидеть предложения по наиболее выгодной цене, сначала необходимо отсортировать список по возрастанию от наименьшей цены к наибольшей.

Но, например, tripadvisor.com даже в таком случае в первую очередь выдает предложения от отелей, которые заплатили за рекламу. И хотя рядом с информацией об отеле честно написано, что мы имеем дело с рекламой, небольшая надпись на сером фоне далеко не сразу бросается в глаза.

"Средняя оценка 7,6"

Не все так просто и с рейтингами отелей. Если tripadvisor.com и hotels.com используют довольно понятную систему оценок от одного до пяти или от одного до десяти, то booking.com вводит пользователей в заблуждение.

После остановки в отеле booking.com предлагает оценить качество обслуживания по нескольким критериям. Но даже если часть критериев будет оценена негативно, то итоговая оценка все равно получается выше средней. Причина проста - если рейтинг гостиницы будет слишком низким, то его никто не захочет бронировать, а для сайта бронирования отелей это невыгодно.

Как выяснил один блогер, booking.com использует шкалу оценок от 2,5 до 10, а при оценивании условий проживания можно дать оценку 2,5; 5; 7,5 или 10 пунктов. Таким образом рейтинг искуственно завышается.

"Отзыв от исследователя"

Но это еще не все. Разные сайты поиска жилья показывают в первую очередь положительные отзывы, чтобы потенциальному клиенту бросались в глаза именно они.

Даже если выбрать сортировку отзывов от плохих к хорошим, порталы все равно сначала покажут один наиболее положительный отзыв и только потом отзывы с самыми низкими показателями.

Booking.com называет избранный отзыв "отзывом исследователя", добавляя, что это такой же путешественник как и вы, который рассказывает в деталях о своем опыте проживания. Другими словами, слушать надо именно его, а не тех, кто ставит низкие оценки.

Hotels.com показывает в первую очередь самые плохие отзывы, но у них используется другой прием. Если кажется, что плохих отзывов очень мало, то дело в том, что по умолчанию сначала отображаются отзывы на родном языке пользователя. А если хочется посмотреть все остальные, то надо пролистать все положительные отзывы на родном языке и только тогда можно увидеть негативные отзывы на других языках.

Таким образом, во время поиска подходящего жилья не стоит руководствоваться возникающими эмоциями. Нужно ознакомиться со всеми негативными отзывами и изучить все составляющие рейтинга - если высокий рейтинг сформирован только за счет расположения отеля или вида из окна, а обслуживание и чистота в номере при этом оставляют желать лучшего, то лучше рассмотреть другие варианты. А также стоит учесть, что дикого спроса на гостиничные номера в период низкого туристического сезона в действительности нет.

А если вы видите предложение дня с большой скидкой, то стоит проверить цену на домашней страничке самого отеля, где вполне вероятно, что цена за проживание будет даже ниже, поскольку в таком случае не нужно платить еще и посреднику.

Редактор: Дина Малова

гостиницаbooking.comtripadvisor.comбронирование отелейhotelc.comпутешествиеманипуляция


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