Осужденному за убийство нарвской школьницы Дарьи отказали в УДО

Во вторник, 31 октября, Вируский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы 20-летнему Тоомасу Семыкину, который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда.

Обвинительный приговор по обвинению в убийстве в законную силу еще не вступил, таким образом в настоящее время Семыкин отбывает наказания за предыдущие преступления - разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения.

Прокуратура выступила против его досрочного выхода на свободу. Ту же позицию заняла и Вируская тюрьма. По ее оценке, Семыкин опасен для общества.

Напомним, 13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. Преступление произошло в декабре 2015 года недалеко от тропы здоровья в нарвском лесопарке на Ореховой горке.