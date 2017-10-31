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ФОТО: в Ляэнемаа в горящем доме погибла пожилая женщина ({{commentsTotal}})

Эстония
Пожар в Ляэнемаа.
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Фото: Пожар в Ляэнемаа. Автор: Спасательный департамент.
Эстония

В волости Кулламаа в деревне Йыгисоо во вторник при пожаре в жилом доме погибла 75-летняя женщина.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в Центр тревоги в 12:52. По словам звонившего, был слышен треск асбестоцемента. Он знал, что в доме жила пожилая женщина, но находится ли она в здании, он не смог сказать.

К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. Спасатели успели вынесли из дома тело 75-летней женщины, после чего крыша обвалилась. Пожар ликвидировали в 14:53.

Обстоятельства произошедшего и причины пожара выясняются.

В связи с трагическим инцидентом спасатели рекомендуют проверить, исправен ли дымовой датчик и электрооборудование, а также помочь пожилым родственникам и знакомым, которые не могут самостоятельно обеспечить безопасность своего дома.

Несколько дней назад, 29 октября, в Хийумаа в волости Пюхалепа при пожаре в жилом доме погиб 86-летний мужчина.

Редактор: Ирина Киреева

пожар


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