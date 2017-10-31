Кылварт и Швыдкой обсудили возможности сотрудничества

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт встретился во вторник со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министром культуры РФ Михаилом Швыдким, обсудив с ним возможности сотрудничества в гуманитарной сфере.

Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

Михаил Швыдкой подчеркнул, что встреча носила совещательный характер и на ее повестке стоял круг вопросов, которые могут послужить основанием для сотрудничества.

"Специальные представители - не те люди, с которыми заключаются договоренности. С ними обсуждают общие темы", - сказал он, добавив, что официальные договоренности достигаются на уровне правительств городов.

"Традиционные связи Таллинна и Москвы, Санкт-Петербурга в культурной сфере очень важны, учитывая, что у наших двух столиц есть возможности реализовывать крупные культурные проекты. Тем более, что в следующем году будет отмечаться 300-летие Кадриорга и конечно же - 100-летие Эстонской Республики", - сказал спецпредставитель президента России.

Михаил Кылварт, в свою очередь, отметил, что культура и образование являются традиционными сферами сотрудничества двух стран. "На протяжении многих лет мы поддерживаем связи с Санкт-Петербургом, хотелось бы укрепить муниципальные связи и с Москвой, - сказал вице-мэр Таллинна. - Сегодня нам удалось обозначить точки соприкосновения в системе образования детей с особыми потребностями – сфере, требующей внимания как в России, так и в Эстонии. Также зашла речь и о совместных проектах, которые хотелось бы реализовать в ближайшее время. Михаил Швыдкой выразил готовность поспособствовать организации показа российского спектакля, поставленного для особых детей".

Михаил Швыдкой прибыл в Эстонию с двухдневным визитом. Помимо Таллиннской городской управы, Швыдкой посетил Министерство культуры, Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел ЭР, а также Русский театр.

В понедельник он дал интервью в студии "Актуальной камеры", отметив, в частности, что Россия вместе с Эстонией будет отмечать столетие эстонской государственности совместными культурными акциями. По словам Швыдкого, соответствующее взаимопонимание было достигнуто по итогам встреч с министром культуры Эстонии Индреком Сааром и министром образования Майлис Репс.

В качестве памятного сувенира Кылварт вручил Швыдкому раритетный компакт-диск произведений Арво Пярта с автографом автора.