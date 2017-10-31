Михаил Кылварт: культурные связи с Россией никогда не прерывались ({{commentsTotal}})
Находящийся в Эстонии с двухдневным визитом официальный представитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во вторник встретился с вице-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Накануне состоялась его встреча с министром культуры Индреком Сааром. Цель визита официального представителя российского президента - наладить сотрудничество между Эстонией и Россией в гуманитарных областях. Сразу после завершения встречи ее итогами поделился вице-мэр Михаил Кылварт: