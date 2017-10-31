СМИ: на площади Вабадузе полиция застрелила Яануса Кяэрманна, брата основателя Transferwise ({{commentsTotal}})
В инциденте со стрельбой на площаде Вабадузе в Таллинне полицейские застрелили Яануса Кяэрманна - брата основателя ИТ-компании Transferwise и считающегося одним из богатейших бизнесменов Эстонии Кристо Кяэрманна.
Об этом во вторник, 31 октября, сообщило издание Postimees.
Как ранее сообщал портал rus.err.ee, во вторник около 11 утра в центр тревоги поступили несколько звонков о мужчине, который бродит по Старому городу Таллинна и размахивает ножами.
Прибывшие на место полицейские потребовали от мужчины положить оружие на землю, но он не реагировал на распоряжения, а потом побежал в сторону полицейских. После этого они сделали три предупредительных выстрела в воздух, а затем один выстрел на поражение в область грудной клетки.
Доставленный в больницу пострадавший скончался около полудня.
По данным агентства BNS, полиция известила его родственников о трагическом инциденте.
Из последних публикаций 33-летнего Яануса в соцсети Facebook можно сделать вывод, что мужчина видел вокруг себя заговоры.
Редактор: Андрей Крашевский