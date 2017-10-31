Молодые паралимпийцы из Нарвы завоевали в Москве 2 золотые и 2 бронзовые медали

Воспитанники нарвского спортивного клуба Florett – фехтовальщики-колясочники 15-летние братья Красиковы завоевали на первенстве Москвы 2 золотые и 2 бронзовые медали в соревнованиях по фехтованию на шпаге и рапире.

Как пояснил в интервью "Радио 4" тренер братьев Красиковых Александр Ларюшин, благодаря спортивным контактам и тому, что Дмитрий и Валентин Красиковы уже известны своими достижениями в фехтовании, нарвитян с удовольствием приглашают на различные соревнования местного уровня.

Тем более, что международные соревнования среди молодежи проводятся один раз в год, а спортсмену необходимо постоянно поддерживать квалификацию.

"В марте у нас соревнования в Голландии, и хотим в сентябре поехать еще в Грузию. Хотя там будет взрослый турнир, тем не менее, хотим там попробовать. В Европе нам на взрослых соревнованиях делать пока нечего, а в Грузии можно испытать себя. Там тоже хватает новичков и мы могли бы с ними потягаться", - рассказал тренер ребят Ларюшин.

По словам тренера, на соревнованиях в Москве в фехтовании на шпаге участвовали 10 человек и на рапире - 11 человек. "Дело в том, что это спорт эксклюзивный. Это в фехтовании среди здоровых людей участвует много человек, а в паралимпийском не так много участников".

Тренер пояснил, что паралимпийские детские турниры стали организовывать для того, чтобы обновлять состав участников. "Чтобы пускать молодую кровь. Есть спортсмены, которым по 40, 50 лет, то есть они уже лет 30 занимаются этим делом. Понятно, что такой спортсмен уже все и всех знает, в некоторых случаях он просто приезжает за золотой медалью - победил и уехал. И уже теряется интерес к соревнованиям".

Две золотые медали в фехтовании на рапире и на шпаге привез в Нарву из Москвы Дмитрий Красиков, а его брат Валентин — две бронзовые.

"Соперники были достойные, они тоже пытались нанести несколько уколов. Было сложно, были ошибки, но старался биться за медали", - рассказали братья Красиковы.

Мама братьев Галина довольна, что сыновья занимаются фехтованием.

"На инфоярмарке выбирали, куда пойти заниматься, и я обратила внимание на этот спорт. Спасибо тренеру, что он заинтересовал мальчишек", - сказала Галина.