На Украине по подозрению в коррупции задержан сын главы МВД

Во вторник, 31 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в семье министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - Александра. По данным ряда СМИ, действия НАБУ связаны с расследованием по делу о рюкзаках Авакова, которые МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 года.

В соцсетях появилась информация, что в оцепленном квартале Харькова, где проходят обыски, появились бойцы "Азова" и "Национального корпуса". Появились слухи о блокировании квартала. Вместе стем, в пресс-службе "Азова" "Вестям" информацию не смогли прокомментировать. "Мы видели это, но пока у нас никакой информации по этому поводу нет", - сказали в пресс-службе, передают vesti.ua.

Экс-советник министра МВД Илья Кива назвал другую причину обыскову сына Авакова. Он уверен, что причину обысков стоит искать в политической плосткости. "Это грязное политическое дело. Власть хочет ослабить министра. Это случилось после того, как Аваков снял охрану протестов под Радой, сразу по нему ударили. Люди просто не понимают, что улицы Киева могут залиться кровью. У нас есть две ветви власти сейчас в стране, так вот одна часть хочет управлять второй", - сказал "Вестям" Кива.

По его словам, сейчас будут предприняты все усилия, чтобы получить контроль над министром внутренних дел и посадить Александра Авакова в тюрьму. Это поможет влять на ситуацию в стране. Он также сообщил, что перед тем, как Аваков снял оцепление с Рады, он проводил переговоры и консультации, обсуждал ряд позициий. В это время противоположная сторона готовила обыск.

Отметим, что утром 31 октября Арсен Аваков распорядился снять охрану периметра здания Рады, рядом с которым разбит палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили.

Задержаны Александр Аваков и Сергей Чеботарь

Как сообщает "Украинская правда", Национальное антикоррупционное бюро задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Также, по данным собеседника, задержали экс-заместителя Авакова Сергея Чеботаря.

"Украинская правда" обратилась к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, но он ответил, что пока это не комментирует.

Как сообщил другой источник УП, сына Авакова задержали в Киеве.