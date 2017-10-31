Аэг: надо вновь обсудить вопрос о выдаче полицейским электрошокеров

Трагический случай, произошедший во вторник в Таллинне на площади Вабадузе, вновь вынес на повестку дня вопрос об оснащении полицейских тазерами (электрошокерами), считает председатель парламентской специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг.

Аэг сказал ERR, что дисциплинарное делопроизводство должно выяснить, было ли оправдано и закономерно использование оружия полицией в произошедшем на площади Вабадузе инциденте. Также, по мнению Аэга, ясно, что при наличии тазеров отражение атаки имело бы меньшие последствия.

По его мнению, тему использования электрошокеров следует вновь поднять.

Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности и полиции отметил, что во многих странах тазеры имеются в оснащении полицейских. Их действие парализующее, как правило, не приводящее к смерти, хотя бывали и случаи летального исхода.

"Если атака производится с огнестрельным оружием, то у полиции нет вопросов, как реагировать, но если опасность исходит от холодного оружия, то стоит оценить, остается ли в рамках закона отражение атаки с помощью огнестрельного оружия", – сказал Аэг.

Закон разрешает полиции использовать огнестрельное оружие

Закон о полиции и погранохране разрешает полиции использовать огнестрельное оружие в случае повышенной опасности, когда нет возможности воспользоваться другим средством для отражения опасности.

Согласно закону, полицейский может использовать огнестрельное оружие в отношении личности только в случае нападения на него, сопротивления или попытки к бегству, если цели невозможно добиться другими непосредственными средствами принуждения.

Утром 31 октября на площади Вабадузе в Таллинне был замечен босоногий мужчина, размахивавший двумя ножами. Полицейские неоднократно требовали от мужчины положить оружие на землю, но он не реагировал на их распоряжения. Когда мужчина побежал в сторону полицейских, то они сделали три предупредительных выстрела в воздух, а затем один выстрел на поражение в область грудной клетки из служебного пистолета Glock.

Доставленный в больницу пострадавший скончался. По информации СМИ, им оказался Яанус Кяэрманн – брат основателя ИТ-компании Transferwise и считающегося одним из богатейших бизнесменов Эстонии Кристо Кяэрманна.