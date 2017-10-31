Старшеклассники не носят светоотражатели, потому что это не модно ({{commentsTotal}})
Полицейские продолжают проводить лекции в школах, напоминая о важности ношения светоотражателей, передает "Актуальная камера".
Пришли стражи порядка и в одну из школ Выруского уезда, ученица которой написала в полицию письмо с просьбой разъяснить, зачем необходимо носить отражатели.
В ходе бесед со школьниками полицейские выяснили, что ученики младших классов в теме разбираются, а вот среди старшеклассников носить светоотражатель – не модно.
Полиция напоминает, что в темное время суток пешеходы должны иметь при себе отражатель. Прикрепить его нужно на уровне колена.
Редактор: Ирина Киреева