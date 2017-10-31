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Старшеклассники не носят светоотражатели, потому что это не модно ({{commentsTotal}})

Эстония
"Актуальная камера"
Эстония

Полицейские продолжают проводить лекции в школах, напоминая о важности ношения светоотражателей, передает "Актуальная камера".

Пришли стражи порядка и в одну из школ Выруского уезда, ученица которой написала в полицию письмо с просьбой разъяснить, зачем необходимо носить отражатели.

В ходе бесед со школьниками полицейские выяснили, что ученики младших классов в теме разбираются, а вот среди старшеклассников носить светоотражатель – не модно.

Полиция напоминает, что в темное время суток пешеходы должны иметь при себе отражатель. Прикрепить его нужно на уровне колена.

Редактор: Ирина Киреева

светоотражатель


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