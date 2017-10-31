rus.err.ee

Полиция просит помощи в поисках 43-летнего мужчины ({{commentsTotal}})

Эстония
Ээро-Марго.
Ээро-Марго. Автор: Департамент полиции и погранохраны.
Эстония

Полиция просит помощи в поисках 43-летнего Ээро-Марго, который уехал 26 октября из деревни Нихка Ляэне-Нигулаской волости Ляэнеского уезда и с этого времени его родным и близким не удается с ним связаться.

Ээро-Марго был в деревне Нихка в гостях и уехал оттуда на темно-синем Audi A4 с номером 956 BGJ. С этого времени месторасположении мужчины неизвестно. Мобильный телефон мужчины остался в деревне Нихку.

Полицейские и близкие проверили место жительства мужчины в Таллинне и больницы, но пока поиски результатов не принесли.

Рост мужчины – 176 см, он спортивного телосложения, у него светлые волосы и сине-серые глаза. На нем была черная стеганая куртка, синие джинсы и серая шапка, при себе был ноутбук.

Полиция просит всех, кто видел Ээро-Марго начиная с 26 октября, либо видел соответствующий описанию автомобиль, сообщить об этом полиции по номеру 112 или 612 3000.

Редактор: Надежда Берсенёва

ээро-марго


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Открытие оборонного комплекса в Тапа

В Тапа приступили к службе пехотинцы из полка "Королевские валлийцы"

Военнослужащие Первого батальона британского пехотного полка "Королевские валлийцы" (The Royal Welsh) сменили британское подразделение тактических сил НАТО, до сего времени дислоцированное в военном городке в Тапа.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Бывший "нашист" Марк Сирык стал дизайнером.

Марк Сирык представил свои работы на неделе моды в Москве

В Москве завершается Российская неделя моды. Среди многочисленных модельеров и дизайнеров, представивших московской публике свои коллекции, был и уроженец Эстонии Марк Сирык, который обвинялся в организации массовых беспорядков в апреле 2007 года.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Яна Тоом.

Яна Тоом: хорошо, если Украина через пять лет сохранится в нынешних границах

По словам Евродепутата Яны Тоом, Украина сталкивается с большим количеством внутренних проблем, которые нынешние власти разрешить не в состоянии, и если через пять лет страна сохранится в нынешних границах, то это можно будет считать хорошим результатом.

ЭКОНОМИКА
08:44

Промпроизводство в Эстонии в сентябре выросло на 4%

07:20

Европейские политики призвали в Таллинне проводить структурные реформы экономики

30.10

Билеты на поездах Elron подорожают с 10 декабря

30.10

Средняя реальная доходность эстонских пенсионных фондов в 2016 году составила -1,8% Обновлено

30.10

Посылки DPD теперь можно будет получать в посылочных автоматах Cleveron

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
18:42

В Тапа приступили к службе пехотинцы из полка "Королевские валлийцы"

18:26

Полиция просит помощи в поисках 43-летнего мужчины

17:44

Неадекватное поведение застреленного полицией мужчины было вызвано его психическим состоянием

17:41

Аэг: надо вновь обсудить вопрос о выдаче полицейским электрошокеров

17:23

На Украине по подозрению в коррупции задержан сын главы МВД

16:57

Молодые паралимпийцы из Нарвы завоевали в Москве 2 золотые и 2 бронзовые медали

16:26

СМИ: на площади Вабадузе полиция застрелила Яануса Кяэрманна, брата основателя Transferwise

15:51

Председателем волостного собрания Виймси стал Таави Котка Обновлено

15:48

Кылварт и Швыдкой обсудили возможности сотрудничества

15:27

ФОТО: в Ляэнемаа в горящем доме погибла пожилая женщина

15:05

Осужденному за убийство нарвской школьницы Дарьи отказали в УДО

15:02

Пучдемон в Брюсселе: просить политического убежища в Бельгии не буду

14:51

ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд прибыла с визитом в Грузию

14:42

Префект: открыв огонь на площади Вабадузе, полиция действовала по инструкции Обновлено

Полезно знать

Топ читаемости
12:37

Полиция в центре Таллинна застрелила размахивавшего ножом мужчину Обновлено

14:42

Префект: открыв огонь на площади Вабадузе, полиция действовала по инструкции Обновлено

30.10

Власти Нарвы принялись за активную борьбу с неправильной парковкой на Петровской площади

30.10

Яна Тоом: хорошо, если Украина через пять лет сохранится в нынешних границах

30.10

Михаил Швыдкой в студии "АК" о скандале с фильмом "Матильда": в каждой стране есть сумасшедшие Обновлено

16:26

СМИ: на площади Вабадузе полиция застрелила Яануса Кяэрманна, брата основателя Transferwise

12:42

Из Германии в Эстонию годами присылали проблемных детей, власти ЭР ничего не знали

07:41

ФОТО: в центре Таллинна появился трамвай "Желание"

29.10

Марк Сирык представил свои работы на неделе моды в Москве

14:09

Лавров заявил о дискриминации российских соотечественников в странах Балтии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10:10

Благотворительный Фонд SEB выдаст 150 молодым людям стипендии на 50 000 евро

09:35

Исследование: половина работников недовольна работой своего начальства

09:33

Налогово-таможенный департамент: свыше 9000 человек еще не заплатили земельный налог

30.10

Второе дыхание эстонско-белорусского экономического сотрудничества

30.10

Предложений по поправкам в бюджет 2018 года пока нет

30.10

Для поездки в Египет по серому паспорту потребуется анкета на английском, 10 недель и 80 евро Обновлено

30.10

Исследование: в 2016 году к врачам обратилось меньше людей, чем годом ранее

30.10

Со следующего года работодатели получат поддержку для предложения опыта работы несовершеннолетним

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: