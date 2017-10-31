Полиция просит помощи в поисках 43-летнего мужчины

Полиция просит помощи в поисках 43-летнего Ээро-Марго, который уехал 26 октября из деревни Нихка Ляэне-Нигулаской волости Ляэнеского уезда и с этого времени его родным и близким не удается с ним связаться.

Ээро-Марго был в деревне Нихка в гостях и уехал оттуда на темно-синем Audi A4 с номером 956 BGJ. С этого времени месторасположении мужчины неизвестно. Мобильный телефон мужчины остался в деревне Нихку.

Полицейские и близкие проверили место жительства мужчины в Таллинне и больницы, но пока поиски результатов не принесли.

Рост мужчины – 176 см, он спортивного телосложения, у него светлые волосы и сине-серые глаза. На нем была черная стеганая куртка, синие джинсы и серая шапка, при себе был ноутбук.

Полиция просит всех, кто видел Ээро-Марго начиная с 26 октября, либо видел соответствующий описанию автомобиль, сообщить об этом полиции по номеру 112 или 612 3000.