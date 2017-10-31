Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

"Ээро-Марго найден, он связался с близкими", - отметила пресс-служба.

Как писал rus.err.ee, 31 октября полиция через СМИ попросила помощи в поисках мужчины, который уехал 26 октября из деревни Нихка Ляэне-Нигулаской волости Ляэнеского уезда и с этого времени его родным и близким не удавалось с ним связаться.