В Тапа приступили к службе пехотинцы из полка "Королевские валлийцы"

Военнослужащие Первого батальона британского пехотного полка "Королевские валлийцы" (The Royal Welsh) сменили британское подразделение тактических сил НАТО, до сего времени дислоцированное в военном городке в Тапа.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны, по данным которой в понедельник в ходе торжественного построения в военном городке Тапа командующий Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии, полковник Вейко-Велло Пальм приветствовал солдат полка "Королевские валлийцы", которые в составе тактической группы НАТО будут служить в Тапа вместе с военнослужащими из Франции и Дании.

"У вас есть все, что должно быть у хорошего солдата — отличная выучка, амуниция и воля. От имени вашего нынешнего базового подразделения желаю вам солдатской счастья. И вам, вновь прибывшим, и вам, покидающим Эстонию", - напутствовал солдат полковник Вейко-Велло Пальм.

Базовая дислокация полка "Королевские валлийцы" находится в Тидуорте в Великобритании. Первый батальон полка сменит более 800 британских пехотинцев Пятого батальона, прибывших в Эстонию в апреле этого года.

Тактическая группа НАТО в составе 1200 военнослужащих из Великобритании, Дании и Франции начала службу в Тапа в начале апреля этого года в составе Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Ведущим государством в тактической группе является Великобритания.