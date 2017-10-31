Эстонская касса по безработице и Swedbank AS заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел и директор по персоналу Swedbank AS Юлле Матт подписали во вторник соглашение о сотрудничестве.

По словам председателя правления кассы по безработице Меэлиса Паавела, сотрудничество продолжается уже с 2003 года. "Мы помогали работодателю в поиске работников. Также Swedbank организовывал вербовочные дни, обучал наших клиентов через услугу трудовой практики и пользовался возможностью получения пособия на выплату заработной платы. Предприятие присоединилось к соглашению о многообразии. Мы обсуждали различные возможности трудоустройства людей с пониженной трудоспособностью и консультировали работодателя на разные темы, ткже мы заключили первый договор о вспомогательном средстве в Тартуском уезде. Swedbank держит высокий уровень культуры обслуживания и постоянно нуждается в работниках. Надеемся, что касса по безработице может помочь предприятию по многим вопросам сотрудничества, и постоянное сотрудничество продолжится и в будущем", – сказал Паавел.

"Swedbank очень рад, что сотрудничество с кассой по безработице перешло на следующий уровень. В свете недавно проведенной реформы трудоспособности, мы хотим обратить больше внимания на трудоустройство людей с пониженной трудоспособностью, а также на создание поддерживающей рабочей среды", – сказала руководитель по персоналу Swedbank AS Юлле Матт.

В Swedbank работает 2650 человек по всей Эстонии.

Подписанное соглашение является для кассы по безработице 36-м по счету. Касса по безработице заключает соглашения о сотрудничестве с 2012 года и целью является стать партнером для всех крупных предприятий во всех основных сферах деятельности.