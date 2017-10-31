Полиция ищет пропавшего в Пярну 19-летнего молодого человека

Ляэнеская префектура просит помощи в поиске 19-летнего Йоханнеса, которого последний раз видели в Пярну ночью 29 октября.

Ночью 29 октября молодой человек ушел из увеселительного заведения, расположенного по улице Хоммику в Пярну. Телефон Йоханнеса отключен, поэтому с ним нельзя ни связаться, ни определить его местонахождение.

Полиция и родственники проверили больницы и его место жительства в Сауга. Также Йоханнеса нет у его друзей и знакомых. К сожалению, поиски пока не дали результата. Полицейским патрулям и поисковой группе OPEROG передано описание молодого человека, его поиски ведутся в Пярну и его окрестностях.

Полиция просит проживающих в центре Пярну и рядом с Таллиннским шоссе при первой возможности проверить расположенные на своих участках строения, в которые могли бы проникнуть посторонние.

Приметы Йоханнеса: рост примерно 170 см, среднее телосложение, волосы темно-коричневые, короткая стрижка. Он может быть одет в черный свитер с белыми полосками, светлые джинсы и темно-красные тенниски.

Полиция просит всех, кто видел молодого человека после 29 октября или имеет другую информацию о его передвижении или возможном местоположении, позвонить по номеру экстренной помощи 112.