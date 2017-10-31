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Горсобрание Силламяэ вновь возглавила Елена Коршунова ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Алексей Федоров, "Актуальная камера"
Ида-Вирумаа

Силламяэ стал последним самоуправлением в Ида-Вирумаа, в котором состоялись выборы нового руководителя местного собрания: председателям горсобрания вновь стала Елена Коршунова. Во вторник также назвали имя предполагаемого мэра города, которым может стать ранее занимавший этот пост Тынис Калберг, передает "Актуальная камера".

Центристская фракция имеет уверенное большинство и пользуется этим. Вновь руководить депутатами города Силламяэ в ближайшие четыре года будет Елена Коршунова, за которую проголосовали 15 депутатов, против – 6. Кандидатура представителя от оппозиции Олега Култаева собрала лишь голоса единомышленников, чего не хватило для победы. Перевес сыграл свою роль и в выборах заместителей.

"Наш список на выборах получил большинство и имеет приоритетное право при формировании городского управления, комиссий горсобрания, и мы этим правом воспользуемся. Будут ли работать наши оппоненты в комиссиях – это их выбор. Время покажет", – сказала Елена Коршунова.

Председатель горсобрания видит возможности привлекать депутатов от оппозиции к участию в работе комиссий в условиях конструктивного диалога. В оппозиции понимают, что условия работы в горсобрании будут такими же, как и четыре прошедших года. Тем не менее, оппозиция делает свои предложения.

"Мы не только готовы, мы уже зарегистрировали документ с предложениями. Мы предлагаем в дополнение к тем комиссиям, которые были в прошлом созыве (за минусом правовой комиссии), создать комиссию по квартирным товариществам и комиссию по экологии", – сказал депутат горсобрания Силламяэ Олег Култаев, ("Избирательный союз Сависаара").

Заместителями председателя горсобрания были избраны Игорь Малышев и Александр Канев. Последний решил таким образом прервать свой почти 25-летний опыт руководящей работы в мэрии.

"Я планирую возглавить одну из комиссий, которые работают в сфере городского хозяйства и городского развития", – отметил Александр Канев.

На следующем заседании депутатов силламяэского горсобрания, которое состоится через неделю, будут утверждать мэра, имя которого сегодня можно назвать с большой долей уверенности.

"Наша фракция шла на выборы со своим кандидатом. Мы видим на этом месте Тыниса Калберга – действующего мэра сейчас, и надеемся, что на ближайшие четыре года он займет это место", – сказала Коршунова.

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