Эттингер: из-за брексита другие страны будут больше платить в бюджет ЕС

Выход Великобритании в 2019 году из Европейского союза приведет к потерям в бюджете ЕС от 13 до 15 миллиардов, и это означает как сокращение бюджета, так и увеличение размера взносов для других государств-членов ЕС, сказал еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер в интервью "Актуальной камере на эстонском языке".

Эттингер не исключил, что список плательщиков в бюджет будет расширен.

"Кроме брексита на бюджет влияет и рост расходов. Появляются новые дополнительные обязанности, миграция и кризис беженцев в целом, также расходы на оборону и борьбу с терроризмом. Мы должны добиться сбалансированного бюджета. Поскольку Великобритания уходит, то придется урезать. В то же в то время остальные 27 государств-членов должны будут платить немного больше, чтобы способствовать стабильности Союза", - пояснил Комиссар.

"Я бы сказал, что если посмотреть на период после 2020 года, то помимо программы инноваций и развития, по всем другим программам нельзя гарантировать, что сокращений не будет, но мы должны учитывать, чтобы эти сокращения были бы приемлемыми", - добавил он.