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Женщиной года в музыкальной индустрии названа Селена Гомес ({{commentsTotal}})

Культура
Селена Гомес
Селена Гомес Автор: AFP/Scanpix
Культура

Billboard объявил имя обладательницы премии "Женщина года", ежегодно присуждаемой изданием. Лауреатом награды станет певица и актриса Селена Гомес.

Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 30 ноября во время ежегодного гала-ужина, чествующего вклад женщин в музыкальную индустрию, передает Лента.

В прошлом году этого звания удостоилась Мадонна. Ранее премии получали Леди Гага, Тэйлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферги и Бейонсе.

В 2017-м несколько песен Гомес (Bad Liar, Fetish и It Ain't Me) попадали в топ-10 в чарте Billboard Hot 100. Пять ее пластинок значились в топ-10 чарта Billboard 200, а двум альбомам — Revival и Stars Dance — удавалось его возглавить.

Кроме того, в 2017 году Гомес выступила исполнительным продюсером сериала "13 причин почему", объявила о партнерстве с Coach и Puma и занималась сразу несколькими благотворительными проектами. С 2009 года певица исполняет обязанности посла ЮНИСЕФ. В сентябре этого года артистке пересадили почку — донором выступила актриса Франсия Райса.

Гомес с 2009 по 2012 год выступала в поп-рок-группе Selena Gomez & Тhe Scene, после чего начала сольную карьеру. Помимо этого, она снималась в таких фильмах, как "Отвязные каникулы", "Еще одна история о Золушке" и "Монте-Карло", а также в сериале "Ханна Монтана".

Редактор: Надежда Берсенёва

billboardселена гомес


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