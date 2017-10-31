Средства для безопасной езды на новых дорогах осложняют их уборку

Дорожные службы готовы к приходу зимы, заверяют в Департаменте шоссейных дорог. Однако фирмы обеспокоены тем, что обслуживание дорог затрудняют островки безопасности, участки без обочин и разделительные конструкции, передает "Актуальная камера".

У фирм, которые следят за состоянием шоссе, есть причины для беспокойства. Ведь все чаще в Эстонии реконструируют и ремонтируют дороги, добавляя барьерные ограждения, разделительные полосы и прочие средства для безопасной езды. Все это усложняет работу фирмам по обслуживанию дорог.

Реконструкция отрезка дороги на пути Хальяла-Ааспере возле Раквере завершится в этом году. Однако уже сейчас многие автовладельцы высказывают опасения, ведь теперь там будет трехполосное движение: одна полоса в сторону Таллинна и две – в сторону Пярну. Ширина крайних полос, по словам представителей Департамента шоссейных дорог, отвечает положенному стандарту. Однако практически в метре от правой стороны находится канава, а с левой стороны – железный отбойник. Если на этом отрезке сломается, например, не легковая машина, а автобус, то он полностью перекроет движение в сторону Таллинна.

"Если на дороге из Таллинна в Пярну машина будет припаркована на обочине, то там хватит места, чтобы проехали другие. Еще мы сделали так, что визуально кажется будто там мало места, чтобы водители не стремились ездить с большой скоростью", – пояснил заместитель гендиректора Департамента шоссейных дорог Тармо Мыттус.

Строительство дорог по системе 2+1 очень популярно в скандинавских странах, откуда и переняли опыт.

"В частности, в Швеции, эта практика часто применяется и хорошо зарекомендовала себя. Надеюсь, что в нашей стране это снизит число аварий на дорогах", – сказал ведущий инженер Департамента шоссейных дорог Иван Никитин.

На подготовку к зимнему сезону ежегодно тратится 15 млн евро. В это время года за состояние дорог отвечают 9 фирм, государственная метеослужба и более 30 работников Департамента шоссейных дорог.