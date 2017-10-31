Пярнуские гимназии договорились о датах проведения вступительных тестов и сроках, когда ученики должны принять решение том, в какую гимназию они пойдут учиться. Новый порядок касается следующего учебного года, передает "Актуальная камера".
В Москве завершается Российская неделя моды. Среди многочисленных модельеров и дизайнеров, представивших московской публике свои коллекции, был и уроженец Эстонии Марк Сирык, который обвинялся в организации массовых беспорядков в апреле 2007 года.
По словам Евродепутата Яны Тоом, Украина сталкивается с большим количеством внутренних проблем, которые нынешние власти разрешить не в состоянии, и если через пять лет страна сохранится в нынешних границах, то это можно будет считать хорошим результатом.
Billboard объявил имя обладательницы премии "Женщина года", ежегодно присуждаемой изданием. Лауреатом награды станет певица и актриса Селена Гомес.
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