В Эстонии в центрах для беженцев находятся 62 человека

По состоянию на конец октября, в действующих в Эстонии центрах для беженцев Вао и Вягева находилось 62 человека.

В центре Вао в конце октября находились 36 человек, в том числе 32 соискателя убежища и четверо получивших вид на жительство беженцев. В центре 13 детей и восемь женщин. В центре живут семь семей.

В центре Вао проживают люди из одиннадцати стран. Больше всего в нем людей из Грузии, Шри-Ланки, Украины и Албании.

В центре Вягева проживают 26 человек, в том числе 15 детей и пять семей. Жители центра родом из Украины, Ирана и Турции.

По состоянию на конец сентября в центрах Вяо и Вягева находилось в общей сложности 55 человек.

На прошлой неделе в Эстонию в рамках программы расселения беженцев по странам Европейского союза прибыла семья сирийских беженцев от войны в составе десяти человек.

На первых порах семью беженцев поселили в приемном центре в Вягева, сейчас для них готовят постоянное место проживания.