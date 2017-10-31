Со среды водители Uber и Taxify в Эстонии должны иметь лицензию ({{commentsTotal}})
Водители, которые оказывают услуги по таксоизвозу на основании интернет-платформ Uber и Taxify, с 1 ноября должны иметь лицензии на оказание услуги, передает "Актуальная камера".
Прием ходатайств откроется в среду, рассмотрение заявок займет до семи дней.
1 ноября вступают в силу поправки к Закону об общественном транспорте, который регулирует рынок интернет-таксоизвоза.
По словам завотдела общественного транспорта Таллинна, водители столичных такси, у которых имеется действующее разрешение на оказание услуги, не должны ничего предпринимать.
Редактор: Ирина Киреева