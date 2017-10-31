Испанский суд вызвал Пучдемона и экс-членов правительства Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании вызвала для дачи показаний отстраненного Мадридом от обязанностей главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и ряд других экс-членов кабмина региона. Об этом говорится в распространенном во вторник решении суда.

Бывшему лидеру автономии и руководителям региональных департаментов предписано явиться для дачи показаний 2 и 3 ноября, передает ТАСС.

Кроме того, им нужно будет внести залог на общую сумму в €6,2 млн, как того просила прокуратура, которая обвиняет их в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения.

Как сообщила газета El Espanol, если подозреваемые откажутся явиться в суд, прокуратура настаивает на их задержании. Во вторник на пресс-конференции в Брюсселе Пучдемон заверил, что не намерен просить политическое убежище в Бельгии. Однако неясно, согласится ли он прибыть в испанский суд, чтобы дать показания.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, действие которой во вторник приостановлено Конституционным судом. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После этого председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.