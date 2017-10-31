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В Ленинградской области открыли "Сад памяти" жертв авиакатастрофы над Синаем ({{commentsTotal}})

За рубежом
Обломки российского лайнера А321 на месте крушения в Египте.
Обломки российского лайнера А321 на месте крушения в Египте. Автор: Фото: TASS/Scanpix
За рубежом

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 31 октября, состоялись памятные мероприятия по случаю второй годовщины крушения российского лайнера над Синайским полуостровом, когда погибли 224 пассажира рейса А321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. В 14 часов во Всеволожске в Ленинградской области состоялось открытие мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 31 октября, состоялись памятные мероприятия по случаю второй годовщины крушения российского лайнера над Синайским полуостровом, когда погибли 224 пассажира рейса А321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. В 14 часов во Всеволожске в Ленинградской области состоялось открытие мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе, передает newsru.com.

Как сообщает "Комсомольская правда - Петербург", к годовщине на Румболовской горе высадили 107 кленов - по количеству семей, погибших в авиакатастрофе - и 25 елок - в память о детях.

В 12 часов в Троицко-Измайловском соборе прошла панихида, где поименно перечислили всех погибших. Панихиды запланированы во всех православных храмах, сообщает издание "Петербургский дневник". Как пишет сайт "Новости России", по окончании панихиды колокола всех храмов ударили 224 раза - по одному удару в память о каждом находившемся на борту человеке.

Траурные мероприятия продолжатся завтра. В 19:00 в Феодоровском соборе на Миргородской улице запланирован концерт духовной музыки "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова. В Москве в 19:00 поминальное зажжение свечей и возложение цветов состоится в Александровском саду у стелы "Ленинград".

Кроме того, 28 октября на Серафимовском кладбище на месте захоронения неопознанных останков жертв теракта появился монумент "Сложенные крылья". Мероприятие прошло в Дмитриевскую поминальную субботу по православному календарю. Мемориал представляет собою два сложенных крыла самолета и саркофаг напоминают о прерванном полете рейса А321.

Монумент "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище. Автор: ТАСС/Scanpix

Директор школы Ирина Захарова, работающая в совете благотворительного фонда "Рейс 9268", который строил захоронение, сообщила "КП": "В этом году мы решили очень важную задачу. Захоронили 715 неопознанных останков на Серафимовском кладбище 20 мая. А 28 октября, к годовщине, там открылся памятник".

"Средний возраст погибших - 30-40 лет. Нетрудно догадаться, что родителям уже за 50. Многие потеряли единственных детей и внуков, и их жизнь - это ад", - сказала Захарова.

"Египет закрыли очень надолго"

В ноябре 2015 года Россия приостановила полеты в Египет после крушения российского пассажирского лайнера "Когалымавиа", в котором находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, на северо-востоке Синая. ФСБ признала случившееся терактом. Ответственность за произошедшее взяли на себя радикальные исламисты.

Официальной информации, когда будет открыто авиасообщение между Египтом и Россией, нет. По неофициальной - туроператоры не рассчитывают на возвращение Египта на российский рынок и составляют свои полетные программы на зимний сезон 2017-2018 годов без учета этого туристического направления, сообщило накануне РИА "Новости" со ссылкой на источник в турбизнесе.

"Египет закрыли очень надолго", - сказал источник и уточнил, что положение с безопасностью в Египте очень усугубил инцидент, который произошел в пятницу в пустыне, когда в 175 километрах от Каира силы безопасности уничтожили 12 боевиков.

"Пока не намечается никаких контактов, никаких планов по авиасообщению между Россией и Египтом. Ни проверок, ни инспекций, ни подготовок - вообще ничего не происходит. Предположительно, тему с Египтом можно закрыть как минимум до марта 2018 года. А пока нет никакой обнадеживающей информации, российский турбизнес уже практически составил свои полетные программы на зимний сезон без египетского направления", - отметил он.

При этом источник добавил, что по данным некоторых поисковых онлайн-систем, сейчас спрос на бронирование Египта самостоятельными путешественниками увеличился в два раза, хотя в абсолютном выражении цифры несопоставимы. "Если в 2016 году из России в Египет отправлялось порядка трех тысяч россиян в месяц, то теперь этот показатель увеличился до пяти-шести тысяч человек. А в хорошие для Египта времена туда вылетало не менее 300 тысяч человек", - рассказал источник. Родные жертв авиакатастрофы самолета в октябре обратились в Замоскворецкий суд Москвы с коллективным иском о возмещении ущерба на общую сумму около 1,4 млрд евро. 

Редактор: Надежда Берсенёва

рейс а321катастрофа над синайским полуостровом


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