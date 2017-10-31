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Пярнуские гимназии оптимизировали процесс приема абитуриентов ({{commentsTotal}})

Эстония
Ирина Газизулина, "Актуальная камера"
Эстония

Пярнуские гимназии договорились о датах проведения вступительных тестов и сроках, когда ученики должны принять решение том, в какую гимназию они пойдут учиться. Новый порядок касается следующего учебного года, передает "Актуальная камера".

Три пярнуские гимназии решили оптимизировать процесс вступительных испытаний для будущих гимназистов и заранее оговорили сроки их проведения. Тесты будут проходить во время весенних каникул с 14 по 22 апреля. Таким образом учащиеся смогут попробовать свои силы во всех гимназиях города.

Государственная гимназия имени Лидии Койдулы, Юхисгимназия и гуманитарная гимназия Сютевака также договорились о единой дате, к которой учащиеся должны сделать свой выбор – 4 мая.

Возможности получить гимназическое образование в Пярну на русском языке больше нет. Однако русскоговорящие ученики успешно справляются с тестами для поступления в гимназии, отметил директор Юхисгимназии Март Куускманн. "Тесты они сдают успешно. Конечно, есть и такие, кто не попадают в гимназию из-за слабого знания эстонского языка. Но те, кто поступают, хорошо учатся. Ученики из русской школы очень трудолюбивые, дисциплинированные и хорошие гимназисты".

На подписанном соглашении руководители пярнуских гимназий решили не останавливаться, в перспективе планируется проводить единый тест сразу для всех городских гимназий.

Редактор: Ирина Киреева



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ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.

Пярнуские гимназии оптимизировали процесс приема абитуриентов

Пярнуские гимназии договорились о датах проведения вступительных тестов и сроках, когда ученики должны принять решение том, в какую гимназию они пойдут учиться. Новый порядок касается следующего учебного года, передает "Актуальная камера".

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