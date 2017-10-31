На стене Тартуской художественной галереи появился дизайнерский плакат с изображением мопса

Плакат обращает внимание на то, что по вторникам галерея закрыта, а посетители вместо духовной пищи могут в прямом смысле насытиться в расположенном в здании кафе.

Художник использовал в своей работе язык интернета, предполагая, что расписанная стена станет своего рода магнитом для любителей селфи.