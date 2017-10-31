На стене Тартуской художественной галереи появился дизайнерский плакат с изображением мопса ({{commentsTotal}})
Фасад Тартуской художественной галереи украсила работа под названием "Вторник" американского иллюстратора и дизайнера Ваграма Мурадяна, передает "Актуальная камера".
Плакат обращает внимание на то, что по вторникам галерея закрыта, а посетители вместо духовной пищи могут в прямом смысле насытиться в расположенном в здании кафе.
Художник использовал в своей работе язык интернета, предполагая, что расписанная стена станет своего рода магнитом для любителей селфи.
Редактор: Ирина Киреева