В среду облачно, возможен мокрый снег, дождь

В начале ночи ожидается малооблачная погода, затем пойдет дождь, возможен снег. Местами – туман. Ветер переменных направлений 2-7, утром на островах западный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха – от 0 до -5, на островах – от +1 до +4°C.

Днем будет облачно. Во многих местах пройдет снег, мокрый снег, возможен дождь. На северо-востоке Эстонии вероятность осадков небольшая. Ветер южных направлений 1-6 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха – от 0 до +4, на островах до +8°C.