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В Нью-Йорке террорист протаранил прохожих: не менее 8 погибших ({{commentsTotal}})

За рубежом
Водитель грузовика в нью-йоркском районе Манхэттен совершил наезд на пешеходов.
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Фото: Водитель грузовика в нью-йоркском районе Манхэттен совершил наезд на пешеходов. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Восемь человек погибли и как минимум 15 пострадали в результате теракта на Манхэттене, где злоумышленник на пикапе врезался в толпу прохожих. Инцидент случился накануне в 21:15 по восточноевропейскому времени.

Злоумышленник - по данным СМИ, им был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов - проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус, передает в среду Би-би-си.

Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли в больнице от полученных ранений. Среди погибших, кроме американцев, есть также гражданин Бельгии и аргентинец. 

Полиция сообщила, что водитель, врезавшись в школьный автобус, выскочил из пикапа, держа в руках два пистолета. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали. Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а второй был пневматическим.

По словам мэра города Билла де Блазио, наезд пикапа на людей на Манхэттене был "особенно подлым актом терроризма".

По мнению президента США Дональда Трампа, решиться на подобное мог только "психически неуравновешенный человек". При этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уверен, что злоумышленник действовал в одиночку: у властей нет доказательств того, что совершенная атака была частью некоего большого плана. Пока ни одна из действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, передает Lenta.ru.

Это было самое крупное по количеству жертв нападение в Нью-Йорке с 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта были разрушены башни Всемирного торгового центра и погибло более 2600 человек.



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