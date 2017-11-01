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В Нью-Йорке террорист протаранил прохожих: не менее восьми погибших ({{commentsTotal}})

За рубежом
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Водитель грузовика в нью-йоркском районе Манхэттен совершил наезд на пешеходов.
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Фото: Водитель грузовика в нью-йоркском районе Манхэттен совершил наезд на пешеходов. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Восемь человек погибли и как минимум 15 пострадали в результате теракта на Манхэттене, где злоумышленник на пикапе врезался в толпу прохожих. Инцидент случился накануне в 21:15 по восточноевропейскому времени.

Злоумышленником - по данным СМИ, им был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов - проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус, передает в среду, 1 ноября, Русская служба Би-би-си.

Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли в больнице от полученных ранений. Среди погибших, кроме американцев, есть также гражданин Бельгии и пятеро аргентинцев.

Полиция сообщила, что водитель, врезавшись в школьный автобус, выскочил из пикапа, держа в руках два пистолета. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали. Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а второй был пневматическим.

По словам мэра города Билла де Блазио, наезд пикапа на людей на Манхэттене был "особенно подлым актом терроризма".

По мнению президента США Дональда Трампа, решиться на подобное мог только "психически неуравновешенный человек". При этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уверен, что злоумышленник действовал в одиночку: у властей нет доказательств того, что совершенная атака была частью некоего большого плана. Пока ни одна из действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, передает Lenta.ru.

Это было самое крупное по количеству жертв нападение в Нью-Йорке с 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта были разрушены башни Всемирного торгового центра и погибло более 2600 человек.

Теракт совершил 29-летний узбек

По данным американских СМИ, атаку совершил 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов, который прибыл в США в 2010 году и проживал в городе Тампа (штат Флорида), сообщило ТАСС.

Официально власти подтвердили лишь возраст преступника, его личность не раскрывается в интересах следствия. По версии полиции, нападавший не входил в какую-либо террористическую группу и является террористом-одиночкой.

СМИ отмечают, что исполнитель теракта попадал ранее в поле зрения федеральных властей США. Органы правопорядка наводили справки о Саипове в рамках расследования, которое не имеет отношения к теракту в Нью-Йорке. Саипов приходился либо родственником, либо знакомым лицу, которое интересовало следствие.

Сотрудникам СМИ удалось поговорить с несколькими знакомыми Саипова, которые характеризовали его с положительной стороны. Собеседники сообщили, что мужчина приехал в США учить английский язык, трудоустроиться, потом работал водителем на компанию Uber.

Подробности относительно того, на каких основаниях Саипову был разрешен въезд в страну, неизвестны.

Телекомпания CNN сообщила, что исполнитель теракта в Манхэттене оставил записку, в которой утверждал, что орудовал во имя террористической группировки "Исламское государство".

Хронология терактов с использованием автомобилей в Европе и США:

С лета 2016 года в западных странах произошло несколько терактов, в которых в качестве основного средства нападения использовался врезающийся в толпу людей автомобиль.

Франция. 14 июля 2016 года выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, в результате чего 86 человек погибли и 308 получили ранения.

Германия. 19 декабря 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в Берлине. Тогда под колесами погибли 11 человек и более 50 получили ранения. Как и в Ницце, теракт совершил выходец из Туниса.

Великобритания. 22 марта 2017 года террорист направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, в результате чего погибли три человека (включая скончавшегося от ножевых ран полицейского, на которого нападавший набросился после выхода из автомобиля), а 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Исполнитель теракта родился в Великобритании и позднее принял ислам.

Швеция. 7 апреля 2017 года угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. Были ранены 14 человек, пятеро погибли. Теракт совершил выходец из Узбекистана.

Великобритания. 3 июня 2017 года на тротуар на Лондонском мосту выехал фургон и начал сбивать пешеходов. Затем из него вышли трое вооруженных ножами мужчин, которые стали нападать на людей. Погибло 8 человек (из них 4 безоружных полицейских), десятки человек получили ранения. Нападение совершили двое британских граждан (выходец из Пакистана и британец ливийско-марокканского происхождения) и гражданин Италии марокканского происхождения.

Испания. 17 августа 2017 года фургон въехал в толпу людей на оживленной улице в центре испанского города Барселона. Погибли 13 человек, пострадали более 100. Теракт совершил 22-летний выходец из Марокко Юнес Абуякуб.

Ответственность за все нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Редактор: Сергей Михайлов

теракт на манхэттене


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