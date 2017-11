Злоумышленником - по данным СМИ, им был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов - проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус, передает в среду, 1 ноября, Русская служба Би-би-си.

Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли в больнице от полученных ранений. Среди погибших, кроме американцев, есть также гражданин Бельгии и пятеро аргентинцев.

Полиция сообщила, что водитель, врезавшись в школьный автобус, выскочил из пикапа, держа в руках два пистолета. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали. Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а второй был пневматическим.

По словам мэра города Билла де Блазио, наезд пикапа на людей на Манхэттене был "особенно подлым актом терроризма".

