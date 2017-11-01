Баскетбольный матч в Рапла завершился скандалом: литовская команда покинула площадку

Скандалом завершился матч Балтийской баскетбольной лиги между рапласким клубом "Авис Утилитас" и литовским "Витаутасом". При счете 65:65 главный тренер гостей, недовольный действиями эстонской бригады судей, увел свою команду с площадки.

Об этом в среду сообщили утренние новости ETV+, отметив, что в итоге литовцам - действующим чемпионам турнира - было засчитано техническое поражение 0:20.

А в чемпионате Эстонии столичный "Калев/Крамо" накануне вечером одержал на домашней арене уверенную победу над объединенной командой "Валга-Валка" - 97:73.

Лучшим в составе победителей стал центровой сборной Нидерландов Томас ван дер Марс - он провел на паркете чуть больше 20 минут, за которые успел набрать 25 очков и сделать 8 подборов.

На старте сезона "Калев/Крамо" одержал пятую победу подряд, валгасцы потерпели свое первое поражение в пяти встречах.