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Жители Эстонии с каждым годом пьют все меньше и меньше ({{commentsTotal}})

Эстония
Приграничная торговля активизировалась после повышения акцизов в Эстонии.
Приграничная торговля активизировалась после повышения акцизов в Эстонии. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Четвертый год подряд сокращается в Эстонии потребление алкоголя - об этом свидетельствуют результаты свежего исследования Института конъюнктуры.

Если в 2007 на душу населения приходилось в среднем 15 литров чистого алкоголя, то в прошлом году этот показатель составлял 9,9 литра, передают в среду, 1 ноября, утренние новости ETV+. 

Сократилось потребление как слабоалкогольных напитков, например, пива и сидра, так и вина, и крепкого алкоголя. 

Свою роль в снижении потребления спиртного сыграло и повышение акцизов. При этом налоговая политика государства повлекла за собой развитие алкогольного туризма и всплеск приграничной торговли спиртным. Опрос Института конъюнктуры показывает, что 28 процентов всех жителей страны в прошлом году ввозили алкоголь из-за границы. 

Редактор: Сергей Михайлов

алкоголь


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