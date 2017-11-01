Команда эстонского хоккеиста выиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов финская команда "Юваскюла", за которую выступает нападающий сборной Эстонии Роберт Рооба, накануне взяла верх над действующим чемпионом Финляндии - "Таппарой" из Тампере.

Ярко выступающий в текущем сезоне 24-летний Рооба вышел на лед и в этой игре, и помог своей команде одержать домашнюю победу со счетом 3:1, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Победитель пары определится по итогам ответного матча, который через две недели пройдет в Тампере. В случае равенства шайб после двух встреч будет назначен овертайм, а при необходимости и серия буллитов.

Всего в этом турнире продолжают борьбу 16 команд из Швеции, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Германии, Австрии и Великобритании.

Финал соревнований пройдет 6 февраля.