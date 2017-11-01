С обновлением ID-карт ночью возникли сбои

Несмотря на то, что государство накануне призвало владельцев уязвимых ID-карт начать их обновление, сделать это дистанционно оказалось непросто - ночью в работе электронной системы возникли проблемы.

Об этом утром в среду, 1 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

"Сегодня ночью возникли неполадки, которые мы разрешим при первой же возможности. При этом мы по-прежнему рекомендуем людям продолжать использовать возможность удаленного обновления ID-карт, потому что даже несмотря на возникшие неполадки, это определенно более удобный вариант, чем идти в контору Департамента полиции и пограничной охраны (PPA)", - сказал директор Департамента государственной инфосистемы (RIA) Таймар Петеркоп.

В процессе обновления уязвимых ID-карт участвуют четыре организации: RIA, PPA, SK ID Solutions и Gemalto. Обновление проходит бесперебойно только в том случае, если одновременно без сбоев работают все четыре системы.

"Все зависит от сотрудничества серверов всех четырех сторон. И если одна из сторон сталкивается с проблемами, тогда это затрудняет весь процесс. Именно так и произошло минувшей ночью", - сказал Петеркоп, но не стал уточнять, по вине какого из четырех партнеров возникли сбои.

Бюро полиции будут работать дольше

Начиная с сегодняшнего дня, 1 ноября, бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны в виде исключения будут работать по вечерам на один час дольше. В дополнительный рабочий час сотрудники бюро обслуживания будут помогать обновлять сертификаты, активировать mobiil-ID и выдавать документы.

"Сертификаты своей ID-карты удобнее всего обновить, не выходя из дома в своем компьютере, но если это не получится, то помогут сотрудники наших бюро обслуживания", – сказала представитель PPA Маргит Ратник.

"Бюро готовы к большей нагрузке, но посетили должны все же учесть, что очереди в наших бюро будут длиннее", - добавила она.

По ее словам, при необходимости Департамент полиции и погранохраны готов открыть бюро обслуживания и на выходных, но необходимость в этом будет оценена в ходе процесса.

Для обновления сертификатов ID-карты заранее время забронировать нельзя, таких клиентов власти ждут в бюро обслуживания в порядке живой очереди.

В Таллинне бюро обслуживания на улицах Таммсааре и Пинна, а также в Тарту и Пярну будут работать по рабочим дням с 9 утра до 6 вечера. В Йыхви, Нарве, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди и Валга бюро по рабочим дням кроме четверга будут работать с 9 до 17:00, в четверг - с 9 до 18:00.

В Рапла, Пайде, Хаапсалу и Курессааре бюро Департамента полиции и погранохраны открыты по рабочим дня с 9 до 17:00.

Нуждаются ли сертификаты вашей ID-карты в обновлении, можно проверить на сайте Департамента полиции и погранохраны https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/.

С техническими вопросами, связанными с обновлением ID-карт, следует обращаться на инфолинию ID-карты 1777. Информацию по другим вопросам, в том числе о времени работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, можно получить, позвонив на инфотелефон департамента 612 3000, который работает ежедневно с 8 до 19 часов.