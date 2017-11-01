Окружной суд не оправдал приговоренных к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство в Мустамяэ

Приговоренные к 14 годам лишения свободы за жесткое убийство в столичном районе Мустамяэ Владимир Гоголев и Леонид Шестаков не добились своего оправдания в Таллиннском окружном суде.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, отметив, что своим решением от 31 октября суд отклонил апелляционные жалобы защитников обвиняемых.

Окружной суд не нашел доказательств того, что рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции проходило с нарушением процессуального права. Также окружной суд не нашел основания для облегчения наказаниям обвиняемых, посчитав, что решение Харьюского уездного суда было обоснованных.

"Кассация на решение окружного суда может быть подана в Государственный суд в течение 30 дней", - добавила Аннели Вилу.

Адвокат Гоголева Валерий Гимаев просил оправдать своего подзащитного в убийстве, а в качестве альтернативы ходатайствовал о более мягком наказании.

Адвокат Шестакова Илья Сипар просил для своего подзащитного переквалифицировать обвинение с жесткого убийства на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а в качестве альтернативы предлагал направить уголовное дело на рассмотрение в суд первой инстанции в новом судейском составе.

13 марта Харьюский уездный суд признал Шестакова и Гоголева виновными в убийстве и приговорил их к 14 годам тюрьмы.

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Шестаков и Гоголев до смерти избили своего знакомого Алексея, который проживал по этому адресу.

Убийство было совершено мучительным способом. Обвиняемые наносили Алексею удары по телу и голове руками и ногами, различными предметами, а также прыгали на нем, когда он лежал на полу. Помимо прочего в в прямую кишку жертвы был введен стержнеобразный предмет.

На суде прокурор Наталия Мийлвеэ требовала наказать обвиняемых 14-летним тюремным заключением.