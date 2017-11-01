Предупреждение водителям: дороги в западной части Эстонии могут быть скользкими

В среду рано утром дорожное покрытие основных шоссе и крупных междугородних трасс Эстонии оставалось сухим или влажным.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Центр информации Департамента шоссейных дорог.

По данным синоптиков, в утренние часы в западной части Эстонии ожидается снег и мокрый снег, в связи с этим дороги могут стать скользкими.

Департамент напоминает, что опасность гололедицы выше всего на мостах, виадуках, лесных трассах, на перекрестках соединения скоростного шоссе и дорог съезда и выезда, а также около автобусных остановок, и на железнодорожных переездах.