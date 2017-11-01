rus.err.ee

Предупреждение водителям: дороги в западной части Эстонии могут быть скользкими ({{commentsTotal}})

Эстония
На дорогах сохраняется опасность гололеда.
На дорогах сохраняется опасность гололеда. Автор: rus.err
Эстония

В среду рано утром дорожное покрытие основных шоссе и крупных междугородних трасс Эстонии оставалось сухим или влажным. 

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Центр информации Департамента шоссейных дорог. 

По данным синоптиков, в утренние часы в западной части Эстонии ожидается снег и мокрый снег, в связи с этим дороги могут стать скользкими. 

Департамент напоминает, что опасность гололедицы выше всего на мостах, виадуках, лесных трассах, на перекрестках соединения скоростного шоссе и дорог съезда и выезда, а также около автобусных остановок, и на железнодорожных переездах. 

Редактор: Сергей Михайлов

скользкие дороги


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе.

Ратас обсудит с коллегами из Северных стран вопросы безопасности

Премьер-министр Юри Ратас в среду, 1 ноября, обсудит Хельсинки с коллегами из стран Северной Европы и Балтии ключевые для региона темы и виды на будущее. На повестке дня в том числе вопросы безопасности и кибербезопасности.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Бывший "нашист" Марк Сирык стал дизайнером.

Марк Сирык представил свои работы на неделе моды в Москве

В Москве завершается Российская неделя моды. Среди многочисленных модельеров и дизайнеров, представивших московской публике свои коллекции, был и уроженец Эстонии Марк Сирык, который обвинялся в организации массовых беспорядков в апреле 2007 года.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Яна Тоом.

Яна Тоом: хорошо, если Украина через пять лет сохранится в нынешних границах

По словам Евродепутата Яны Тоом, Украина сталкивается с большим количеством внутренних проблем, которые нынешние власти разрешить не в состоянии, и если через пять лет страна сохранится в нынешних границах, то это можно будет считать хорошим результатом.

ЭКОНОМИКА
31.10

Оборот Eesti Energia в третьем квартале снизился на 8%

31.10

A&R Carton инвестирует 6 млн евро в расширение производства

31.10

Промпроизводство в Эстонии в сентябре выросло на 4%

31.10

Европейские политики призвали в Таллинне проводить структурные реформы экономики

30.10

Билеты на поездах Elron подорожают с 10 декабря

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
09:58

Ратас обсудит с коллегами из Северных стран вопросы безопасности

09:44

До смерти избивший жену житель Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 13 лет

08:59

Предупреждение водителям: дороги в западной части Эстонии могут быть скользкими

08:53

Окружной суд не оправдал приговоренных к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство в Мустамяэ

08:33

С обновлением ID-карт ночью возникли сбои

07:59

Команда эстонского хоккеиста выиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

07:34

Жители Эстонии с каждым годом пьют все меньше и меньше

07:20

Баскетбольный матч в Рапла завершился скандалом: литовская команда покинула площадку

07:15

В Нью-Йорке террорист протаранил прохожих: не менее 8 погибших

31.10

В среду облачно, возможен мокрый снег, дождь

31.10

Петиция за импичмент Трампа набрала миллион подписей

31.10

На стене Тартуской художественной галереи появился дизайнерский плакат с изображением мопса

31.10

Пярнуские гимназии оптимизировали процесс приема абитуриентов

31.10

Средства для безопасной езды на новых дорогах осложняют их уборку

Полезно знать

Топ читаемости
31.10

Полиция в центре Таллинна застрелила размахивавшего ножом мужчину Обновлено

31.10

Префект: открыв огонь на площади Вабадузе, полиция действовала по инструкции Обновлено

31.10

СМИ: на площади Вабадузе полиция застрелила Яануса Кяэрманна, брата основателя Transferwise

31.10

Неадекватное поведение застреленного полицией мужчины было вызвано его психическим состоянием

31.10

Из Германии в Эстонию годами присылали проблемных детей, власти ЭР ничего не знали

31.10

Директор Нарвского социального департамента Галина Вологдина ушла в отставку

31.10

Департамент рекомендует владельцам уязвимых ID-карт начать их обновление Обновлено

31.10

ФОТО: в центре Таллинна появился трамвай "Желание"

31.10

Владимир Архипов переизбран мэром Маарду

31.10

Лавров заявил о дискриминации российских соотечественников в странах Балтии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
31.10

Эстония завоевала бронзовую медаль на молодежном ЧМ по карате в Испании

31.10

На обслуживание дорог в зимний период предусмотрено 15 миллионов евро

31.10

Благотворительный Фонд SEB выдаст 150 молодым людям стипендии на 50 000 евро

31.10

Исследование: половина работников недовольна работой своего начальства

31.10

Налогово-таможенный департамент: свыше 9000 человек еще не заплатили земельный налог

30.10

Второе дыхание эстонско-белорусского экономического сотрудничества

30.10

Предложений по поправкам в бюджет 2018 года пока нет

30.10

Для поездки в Египет по серому паспорту потребуется анкета на английском, 10 недель и 80 евро

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: