Рийгикогу собирается изменить индексацию зарплат для высших госслужащих

Неудачное положение в законе привело к замораживанию доходов политиков и высших государственных чиновников, но теперь проблемой занялся Рийгикогу и система индексации зарплат для высших госслужащих в ближайшее время будет скорректирована для обеспечения стабильного роста их доходов.

Закон о зарплатах госслужащих регулирует зарплату депутатов Рийгикогу, судей, членов правительства, президента и нескольких высших государственных чиновников, пишет в среду, 1 ноября, издание Eesti Päevaleht.

Самую высокую зарплату (5200 евро в месяц) получают президент, премьер-министр, спикер Рийгикогу и председатель Государственного суда, а остальные госслужащие, зарплата которых регулируется этим законом, получают зарплату в виде определенного процента от зарплаты президента.

Принятая в 2009 году новая система зарплат для высших госслужащих должна была заменить непопулярный старый порядок, при котором зарплата депутатов парламента и прочих госслужащих привязывалась к средней зарплате по стране.

Цель новой системы заключалась в том, чтобы замедлить рост зарплат у этих чиновников. При этом в формулу индексации закралась ошибка, из-за которой вместо поступательного, но медленного роста, зарплаты чиновников начали колебаться в определенном диапазоне.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, парламент уже несколько лет получает письма о неудачной системе индексации от судей и других чиновников, которых это касается.

По мнению Нестора, было бы хорошо, если бы все фракции в Рийгикогу поддержали поправки в законе. "Письма от организации судей оказали влияние, проблему как таковую все осознали", - сказал спикер Рийгикогу.

Он добавил, что новый порядок индексации пока не выработан, но он должен обеспечивать стабильный рост зарплаты. По оценке Нестора, окончательная ясность в данном вопросе должна появиться на следующей неделе.