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В Йыхви пройдет инфочас для работодателей о найме на работу людей с ограниченными возможностями ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Завтра с 10:00 до 16:30 йыхвиское бюро Кассы по безработице проводит инфодень для работодателей "Человек с особыми потребностями: возможности работодателя", где специалисты расскажут о возможностях трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Мероприятие пройдет в Центре обучения Керсти Вылу по адресу Кооли, 7. Рабочий язык - эстонский.

Подробнее об этом рассказывает консультант работодателей йыхвиского бюро Кассы по безработице Татьяна Федорова:



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