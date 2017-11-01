В Йыхви пройдет инфочас для работодателей о найме на работу людей с ограниченными возможностями ({{commentsTotal}})
Завтра с 10:00 до 16:30 йыхвиское бюро Кассы по безработице проводит инфодень для работодателей "Человек с особыми потребностями: возможности работодателя", где специалисты расскажут о возможностях трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Мероприятие пройдет в Центре обучения Керсти Вылу по адресу Кооли, 7. Рабочий язык - эстонский.
Подробнее об этом рассказывает консультант работодателей йыхвиского бюро Кассы по безработице Татьяна Федорова: